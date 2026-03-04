ನಿಮ್ಮ ಮರೆವು ತಡೆದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಗಮನಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಮರೆವು ತಡೆದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 4, 2026 at 10:04 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಯಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಮೆದುಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವು ನಮ್ಮ ಗಮನದ ಕೊರತೆ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಒತ್ತಡ ಆಗಲು ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಮಂದಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಗಮನದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಾ.ವಾಸಿಲಿ ಎಲಿಯೊಪೌಲೋಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಏನು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏನು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು: ಸಾಲ್ಮನ್ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನುಗಳು 'DHA' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ನರಕೋಶಗಳ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಕಾರ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬುಗಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೀನು ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿಸ್: ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮೆದುಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳು' ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ನರಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು: ಆವಕಾಡೊ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ನರಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಕೇತಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು: ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ 'ಕೋಲೀನ್'ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೆದುಳು 'ಅಸೆಟೈಲ್ಕೋಲೀನ್' ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಮೆದುಳಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇವುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು: ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಕೇಲ್ನಂತಹ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಲುಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೆದುಳಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನುವವರ ಮೆದುಳು ಇತರರಿಗಿಂತ 11 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು ಆಲೋಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ: ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಏರಿಳಿತವು ಮೆದುಳನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕುಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತೈಲಗಳು: ಕ್ಯಾನೋಲಾ ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಬೀನ್ನಂತಹ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಗಳ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನರ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಚಿಪ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು: ಕ್ಯಾಲೋರಿ-ಮುಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಕರುಳು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಸ್ಪರ್ಟೇಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಕ್ರಲೋಸ್ನಂತಹ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ: ಮದ್ಯಪಾನವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಗಮನದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮದ್ಯಪಾನವು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 'REM' ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವು ಮೆದುಳಿನ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಅರಿವಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
