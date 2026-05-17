ದೇಹದ ತೂಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?: ಹಾಗಾದರೆ ಈ 30-30-30 ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಿ!

30-30-30 ನಿಯಮವು ದೇಹದ ತೂಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 30-30-30 ನಿಯಮದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

WEIGHT LOSS TIPS WEIGHT LOSS RULE thirty thirty thirty RULE ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ 30 30 30 ನಿಯಮ
ದೇಹದ ತೂಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 17, 2026 at 9:04 AM IST

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕರಗಿಸುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರಾಶೆ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಹದ ತೂಕ ತಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಟೋನ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ 30-30-30 ನಿಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ವಿಧಾನ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 30ರ ನಿಯಮ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದು. ನಾವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಒಬ್ಬರ ದೈನಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ವತಃ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್​ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.

ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ- 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೀಸಲು: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಜನರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 30-30-30 ನಿಯಮದ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಮಯದ ಕೊರತೆಗೆ ನೆಪ ಹೇಳುವ ಬದಲು ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಈಜುವಂತಹ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರಕ್ಕೆ 150 ರಿಂದ 300 ನಿಮಿಷಗಳ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪುಷ್ಅಪ್ಸ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಫಿಟ್ ಮೈಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ- 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿರಿ: ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನ ನೋಡುತ್ತಾ ತಿನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತವು ಮೆದುಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ.

30-30-30 ನಿಯಮವು ಮೂರನೇ ಅಂಶವು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸವಿಯುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ, ಹಸಿವಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲಗಳು: ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಲಿನ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮೆದುಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನಿಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿವಿನ ಹಂಬಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ 30-30-30 ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

