ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್
ಅನೇಕರು ಅಧಿಕ ದೇಹ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ವೆಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Published : November 6, 2025 at 7:07 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಿಮಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಡಿ: ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲವೇ ಸೈಕಲ್ ಬಳಸಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಒರೆಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಾಗ, ಹೊರಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು: ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಡಿಗೆ ತೆರಳಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ: ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಸ್ ಬರು ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೆರಳಿದರೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೈಹಿಕ ಚಟವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://www.chp.gov.hk/en/static/90006.html
- https://www.nhs.uk/live-well/exercise/walking-for-health/
- https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/managing-your-weight/tips-to-help-you-lose-weight/
- https://www.cdc.gov/healthy-weight-growth/losing-weight/index.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.