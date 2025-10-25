ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ಪಾಲಕ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿಂದ ಇತರ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
Published : October 25, 2025 at 7:02 PM IST
Vegetables Improve Eyesight: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ಹಿರಿಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಹಲವಾರು ತರಕಾರಿಗಳು ಸಹ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಪಾಲಕ್: ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿ ಲುಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NCBI ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2013ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 4 ವಾರಗಳ ಆಹಾರವು ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಶೇ.4ರಿಂದ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಗೆಣಸು: ಗೆಣಸು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರೊಕೊಲಿ: ಬ್ರೊಕೊಲಿ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ರೆಟಿನಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲವೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಬ್ರೊಕೊಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್: ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. NCBI ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ''ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡುತನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ: ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಅಥವಾ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಇದ್ದು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ: ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ರೆಟಿನಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಎ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.