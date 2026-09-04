ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆ?; ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಈ ನಿಮಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ!
Published : September 4, 2026 at 8:20 PM IST
ನಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಲ್ಲ. ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು, ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಿದ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.46ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಆಯಾಸ, ನಿರಂತರ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಗಮನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸರಳ ದಿನಚರಿಯು ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ ಸರಳ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ನಮ್ಮ ದೇಹವು 'ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರವು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ 'ಇದು ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂಕೇತವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ದಿನಚರಿ:
1 ಮತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸುವುದು: ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನಚರಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಹವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
3 ಮತ್ತು 4 ನಿಮಿಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರು. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮೆದುಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
5 ಮತ್ತು 6 ನಿಮಿಷ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ: ಮುಂದಿನ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನಿಧಾನ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಎದೆಯ ಉಸಿರಾಟದ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹೊಕ್ಕಳು ನಾಭಿಯಿಂದ ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
7 ಮತ್ತು 8 ನಿಮಿಷ ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ: ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗುವಿಕೆಗಳು, ಭುಜದ ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ 'ಮಗುವಿನ ಭಂಗಿ'ಯಂತಹ ಸರಳ ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಾಗ, ನಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹಗುರವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ, ಭುಜಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ರಾತ್ರಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು?: ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು.
- ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು.
- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು.
- ನಿತ್ಯ ಅನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು.
- ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
- ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ನಂತರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇ 271 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ: ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತೇ?
- ಪ್ರಿ- ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೌನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯೇ?: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
- ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- 'ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್'ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಾಹಾರ ಯಾವುದು? ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಸಮತೋಲಿತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ