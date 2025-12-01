ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆ
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 1, 2025 at 4:47 PM IST
ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೇಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳವಾದ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಐದು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಹೌದು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗೊತ್ತೇ?: ಹೃದಯ ಕಸಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಯಾರನೋವ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಲೋಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಆಯಾಸದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ, ಆತಂಕದಿಂದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ-ತೀವ್ರತೆಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
'ಹಾರ್ಟ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಈ ವೇಗವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಕಂಪನ, ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾದ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತಹ ಹೃದಯ ಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಾಸು ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಲಾಭಗಳೇನು?: ವೈದ್ಯ ಯಾರನೋವ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಾಸು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (The most underrated treatment) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
1 ನಿಮಿಷ: ವಾಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ನಿಮಿಷ: ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ: ವಾಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಶುರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ: ವಾಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏರಿಳಿತದ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ: ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ: ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ, ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆ: ಡೋಪಮೈನ್, ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಲಘು ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮರುದಿನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯವೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದುಬಾರಿ ಜಿಮ್ಗಿಂತಲೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯತ್ತಮ: ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಳವಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಾಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://world-heart-federation.org/wp-content/uploads/2016/04/Walking
- https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults
- https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.cir.0000048890.59383.8d
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.