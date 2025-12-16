ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಂಟು
ಪ್ರತಿ ತಾಸಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : December 16, 2025 at 3:55 PM IST
ವಾಕಿಂಗ್ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ (ಬಾವಿಕೆ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಮೃದುತ್ವ)ಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಬ್ಬ ತಡೆಯುತ್ತದೆ: ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು, ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಅಧಿಕ ಬೊಜ್ಜು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ: ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಗಂಟೆಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಎದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ: ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಿಹಿ ಸೇವಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ನಡೆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಬಹುದು. ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇಕಡಾ 43ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.