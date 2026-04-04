30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತಿದೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 8:57 PM IST
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ದುಬಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೇವಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ಅಂತಹ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಉತ್ತರವು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಂಜೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಒಂದು ರೂಪ ಎಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಡೆಯುವುದು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನಂತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೂರಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ವಾಕಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಮಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ನಡಿಗೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೈಬಿಪಿ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗಿಸಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಓಟವು ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಡಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ದು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ವೇಗ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ 100 ರಿಂದ 200 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಬಹುದು. ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅನಗತ್ಯ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯು, ಮೂಳೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ: ವಾಕಿಂಗ್ ತೂಕ ಹೊರುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ (ಮೂಳೆ ಕ್ಷೀಣತೆ) ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾದಾಗ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆ ತರುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹೊರಾಂಗಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅನುಭವಿಸುವ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಜರ್ನಲ್ ಇಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿತ್ಯ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ಅಪಾಯವು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 17,000 ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4,400 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆದವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಅವರ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ.41ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. 7,500 ಹೆಜ್ಜೆಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಕೀಲು, ದೇಹದ ಚಲನಶೀಲತೆ: ನಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಸ್ಥಿರ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:
- ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 10 ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕ್ರಮೇಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
- ವಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲು ಗುರಿಯಿಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ದೈನಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
- ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
