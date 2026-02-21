ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯಾ? ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ
ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಆಹಾರ, ಪೂರಕಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Published : February 21, 2026 at 4:10 PM IST
ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆ ಜನರನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆ 1, ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆ 2, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬದಲು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯಾದರೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಾಯಗಳು, ನಿಲ್ಲದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯು ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವುದು: ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಕಲೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪೂರಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಉಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಕೇತ. ಯಾವುದೇ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲರ್ಜಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇಹದ 'ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಇದಾಗಿದೆ.
ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಾರದು. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಿಯಮಿತ ದಂತ ಆರೈಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ: ಮಲ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮಲದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಗುಲಾಬಿ ಮೂತ್ರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯು ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ, ಸಣ್ಣ ತುರಿಕೆ, ಶೇವಿಂಗ್ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್: ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ2 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ದೇಹ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಆಸ್ಟಿಯೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿನ್' ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆ2 ಇಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಮುರಿತದಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು healthdirect.gov.au ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ2, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಜೊತೆಗೆ, ಮೂಳೆಯ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ: ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ2 ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳು, ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ2 ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮೈಕ್ರೋ-ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ನಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
