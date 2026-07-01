ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹರವೇನು?
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
Published : July 1, 2026 at 7:31 PM IST
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 77ರಷ್ಟು ಜನರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಎಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆಯು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು, ಸುಸ್ತು ಕಾಡುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಬೆನ್ನು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆಗಾಗ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಖಿನ್ನತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಚರ್ಮವು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಏಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ಹಾಗೂ ಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು MDPI ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ನೋವು, ಮೂಳೆ ನೋವು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದುಃಖ, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೊರತೆಯು ತೀವ್ರವಾಗುವವರೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೇರಳಾತೀತ-ಬಿ (UVB) ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ (VDBP) ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಷನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 15ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರವರೆಗೆ, ಇದು ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯು ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲೋಮನ್, ಟ್ಯೂನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಣಬೆಗಳು ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಲವರ್ಧಿತ ಹಾಲು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದ ಕಾರಣ, ತಜ್ಞರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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