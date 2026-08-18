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ಅಧಿಕ ದೇಹ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ: ಅಧ್ಯಯನ

ಅಧಿಕ ದೇಹ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

VITAMIN D DEFICIENCY VITAMIN D DEFICIENCY IN OBESE KID Vitamin D ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ
ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2026 at 1:21 PM IST

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ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇಂದು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು, ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಈ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಅಲ್ಲ, ಬೊಜ್ಜು ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

VITAMIN D DEFICIENCY VITAMIN D DEFICIENCY IN OBESE KID Vitamin D ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ
ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರು, ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 6 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 364 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 'ಸೀರಮ್ 25-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿವಿಟಮಿನ್ ಡಿ' ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಅವರ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  1. ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
  2. ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
  3. ಅಸ್ತಮಾ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
  4. ಅಸ್ತಮಾ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು

50 nmol/L ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಬಳಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

VITAMIN D DEFICIENCY VITAMIN D DEFICIENCY IN OBESE KID Vitamin D ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ
ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಟವಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ: ಅಸ್ತಮಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಇಲ್ಲದ ಆದರೆ, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಶೇ.81.1 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮಾ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಶೇ.73.9 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಮಾ ಇಲ್ಲದ ಶೇ.68.3 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಅಸ್ತಮಾ ಹೊಂದಿರುವ ಶೇ.66.3 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.1.1 ರಿಂದ 6.5 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?: ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಅವರ BMI ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರಕ್ತದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.

VITAMIN D DEFICIENCY VITAMIN D DEFICIENCY IN OBESE KID Vitamin D ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ
ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ BMI ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆದರೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಸ್ತಮಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂಶವಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ:

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

VITAMIN D DEFICIENCY
VITAMIN D DEFICIENCY IN OBESE KID
VITAMIN D
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ
CHILDHOOD OBESITY

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