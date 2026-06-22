ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಅಧ್ಯಯನ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 8:04 PM IST
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆ, ಸರಿಯಾದ ನರಗಳ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಎನ್ಎ (ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತು) ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಆಯಾಸದ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಮಾನವ ಸ್ನಾಯು ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಜೀವಕೋಶಗಳೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಘಟಕಗಳಾದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಕಡಿತವು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಾಸವು ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1926ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿನೋಟ್, ವಿಲಿಯಂ ಮರ್ಫಿ 'ವಿನಾಶಕಾರಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಹಿಂದೆ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ರೋಗವನ್ನು ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅದನ್ನು 'ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಮಹತ್ವವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ವಯಸ್ಸು & ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಕೊರತೆಯು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜನರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುವ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೇಹವು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಂಟಾಸಿಡ್ಗಳು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 'ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೂಜಿ' ಸಂವೇದನೆ, ನಡೆಯುವಾಗ ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸೇರಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ, ಅಪಕ್ವವಾದ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಇಲ್ಲವೇ ಔಷಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1934/whipple/lecture/
- https://journals.lww.com/co-clinicalnutrition/abstract/2026/01000/vitamin_b12_deficiency
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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