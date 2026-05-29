ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಫೋಲೇಟ್ ಕೊರತೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ?

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹಾಗೂ ಫೋಲೇಟ್ (ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9) ಇವೆರಡೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕುಗಳೇನು? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : May 29, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಫೋಲೇಟ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ ಒಂದು ಮೌನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.47ರಿಂದ ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಜನರು ಫೋಲೇಟ್ (ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9) ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆಯು ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆಗಳವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಕೊರತೆಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ? ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 & ಫೋಲೇಟ್ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಜಪಾನ್‌ನ ಒಸಾಕಾ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ (ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9) ಕೊರತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್‌ನ ಏರಿಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಫೋಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಹಿರೋಕಿ ಕನೌಚಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಟ್ಟಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಮುರಿತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊರತೆಯು ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದೇನು?: ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಆಹಾರದ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12ನಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್‌ನ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನ್, ಫೋಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೈನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಹಾಗೂ ಫೋಲೇಟ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹಾಗೂ ಫೋಲೇಟ್ ಕೊರತೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಡಿಎನ್ಎ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಫೋಲೇಟ್ ಅನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 9 ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೋಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದ ರಚನೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಭ್ರೂಣದ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು, ಆಹಾರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆ ಸೇರಿದೆ. ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಕಡಲೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್, ಮಸೂರ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಫೋಲೇಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು(ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

