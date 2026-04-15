ETV Bharat / health

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ 5 ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ: ಅಧ್ಯಯನ

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

Vegetarian diets and cancer risk cancer VEGETARIAN DIET ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 15, 2026 at 2:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಬಲವಾದ ಒಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಂಸಾಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಊಟ ತಿನ್ನುವುದನ್ನೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಸೇವಿಸುವುದು ಕೇವಲ ರುಚಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಫೀಲ್ಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿಧಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 16 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು: ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್‌ನ ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ವರದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

  • ನಿಯಮಿತ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರು.
  • ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುವವರು: ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವವರು.
  • ಪೆಸ್ಕೇಟೇರಿಯನ್ಸ್: ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರು.
  • ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ-ಓವೊ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು: ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು.
  • ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು: ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವವರು.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ?: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

  1. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಶೇ.21ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ
  2. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ
  3. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ
  4. ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ
  5. ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮಾ): ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ

ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮೀನು ಹಾಗೂ ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಸಹ, ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇಕೆ?: ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳು ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚಿಯನ್ನು (BMI) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ತೂಕವು ಸುಮಾರು 13 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಷಯವೇನು?: ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನನಾಳದ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕೊರತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.20 ರಿಂದ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರಗಳವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಭಾರತೀಯರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ದಾಲ್, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸವಾಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂಬ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ಮೈದಾ) ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ. 'ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ' ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇರಳವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ದಟ್ಟವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ: Vegetarian diets and cancer risk: pooled analysis of 1.8 million women and men in nine prospective studies on three continents

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

VEGETARIAN DIETS AND CANCER RISK
CANCER
VEGETARIAN DIET
VEGETARIAN DIET REDUCES CANCER RISK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.