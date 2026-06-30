ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು
ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ 16ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಅವರು 'ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ' ಅಭಿಯಾನದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : June 30, 2026 at 1:05 PM IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ '6x6x6' ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು '7x7x7' ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ 16ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು (0 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಸಹ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ, ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಈಗ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಏಳನೇ ಫಲಾನುಭವಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು 'ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು' (ಸಮತೋಲಿತ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ) ಅನ್ನು ಏಳನೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ದೃಢವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏಳನೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು 7x7x7 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ? 7x7x7 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಒಂದು ನೂತನ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 6x6x6 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ 7 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, 7 ಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 7x7x7 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನೂತನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿವರಗಳಿವು:
7 ಫಲಾನುಭವಿ ಗುಂಪುಗಳು:
- ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತರಾಗುವ 7 ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಕಡಿಮೆ ಜನನ ತೂಕದ ಶಿಶುಗಳು (0-6 ತಿಂಗಳು): ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ 7ನೇ ಫಲಾನುಭವಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮಕ್ಕಳು (6-59 ತಿಂಗಳು)
- ಮಕ್ಕಳು (5-9 ವರ್ಷ)
- ಹದಿಹರೆಯದವರು (10-19 ವರ್ಷ)
- ಮಹಿಳೆಯರು (15-49 ವರ್ಷ)
- ಗರ್ಭಿಣಿಯರು/ಬಾಣಂತಿಯರು (ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು)
7 ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು: ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು 7 ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- 'ಈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್': ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ 7ನೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (IFA) ಪೂರಕಗಳು
- ಜಂತುಹುಳು ನಿವಾರಣೆ
- ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಜಾಗೃತಿ
- ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಪಾಸಣೆ
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
- ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ (IV) ಐರನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ)
7 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು:
- ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 7 ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ನಿಖರವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ 7ನೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮುಕ್ತ್ ಭಾರತ್ ಘಟಕ
- ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ (ಆರೋಗ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು)ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗ
- ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಜನ ಭಾಗೀದಾರಿ ಅಭಿಯಾನ)ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳು
- ಏಕೀಕೃತ AMB ಅಭಿಯಾನ ಪೋರ್ಟಲ್ (JANANI, U-WIN ಮತ್ತು RBSK ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ವಿಲೀನ)
T4 ವಿಧಾನ (Test, Treat, Talk, Track)ಈ ನೂತನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಳೆಯ T3 (ಟೆಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಟ್, ಟಾಕ್) ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ T4 ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುಣಮುಖತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರೋಗಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೌಖಿಕ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದವರಿಗೆ ಫೆರಿಕ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿದಮನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಸಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತಪಾಸಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 'ಜನನಿ' ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು IBSAC ಮತ್ತು U-WIN ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೀಕೃತ 'ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ' ಪೋರ್ಟಲ್ ರಚಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಅವು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?
- ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಲಕ್ಷಣ & ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ದವಡೆ, ಭುಜ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನೋವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ; ಇದರ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬಹುದು!
- ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ Vs ಮೈಗ್ರೇನ್: ಇವರೆಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
- ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಊತವು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ