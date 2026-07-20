ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಸಂಶೋಧನೆ, ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ರೋಗಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : July 20, 2026 at 7:53 PM IST
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು, ಪಾದಗಳ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತಾವಧಿವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IJDT)ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕು, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಜ್ವರ (DHF) ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೇಕೆ?: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಂಯೋಜನೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಪದರವು (ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ) ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಈ ನಾಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಶಾಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (DSS) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯು ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ದೇಹದ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಾರ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಣಿಕೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದ ರೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:
ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಬಂಧವು ಡೆಂಗ್ಯೂನ ಕಾಲೋಚಿತ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಧುಮೇಹ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಡಾ.ಜೋತಿದೇವ್ ಕೇಶವದೇವ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ: 'TAK-003' (Qdenga) ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಲಸಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಡೆಂಗ್ಯೂ ತಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 80ರಿಂದ 90 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು (QDENGAನಂತಹ) ಸೇರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತೀವ್ರತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು: ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಂತಹ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಮಧುಮೇಹ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸರಳ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಲೋಚಿತ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಆರೈಕೆಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಡಾ.ಬನ್ಶಿ ಸಬೂ, ಡಾ.ಶಶಾಂಕ್ ಆರ್.ಜೋಶಿ, ಡಾ.ಅನುಜ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಕಲ್ರಾ, ಡಾ.ಅನೂಪ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಡಾ.ಅಮಿತ್ ಗುಪ್ತಾ, ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಪಾರಿಖ್, ಡಾ.ಮನೋಜ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಡಾ.ಸುನಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಡಾ. ಅಂಜನಾ ರಂಜಿತ್ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಾಯಕಿ ಡಾ.ನೀತಿ ಪಾಲ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಡಿಎಫ್) ಯುರೋಪ್ನ ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು (ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುತ್ತವೆ) ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ, ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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