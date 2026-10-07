ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ನಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೈಪ್ - 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯ: ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೇ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 7, 2026 at 3:03 PM IST
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. NIH ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಗವು ಮಹಿಳೆಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೇ, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಶೇ.46ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ, ಬೊಜ್ಜು ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ಗರ್ಭಾಶಯದಿಂದ ಇತರ ಅಂಗಗಳಾದ ಅಂಡಾಶಯಗಳು, ಕರುಳುಗಳು, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ನಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಸೈಟೊಕಿನ್ಗಳು, ಉರಿಯೂತದ ಗುರುತುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ (ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು) ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರುಳಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ವಾಕರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಪೀಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ನೋವು, ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಏನಿದು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್?: ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹೋಲುವ ಅಂಗಾಂಶವು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಗಾಂಶವು ದೇಹದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನೋವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭಾಗಗಳು:
- ಗರ್ಭಾಶಯದ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶ
- ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ (ಗರ್ಭಾಶಯದ ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಪದರ)
- ಅಂಡಾಶಯಗಳು
- ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್ (ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರ)
- ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು
ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು:
- ಗುದನಾಳ
- ಮೂತ್ರಕೋಶ
- ಕರುಳುಗಳು
- ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ (ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ನಾಯು)
- ಯೋನಿ
- ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು
ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು: ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೋವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸೆಳೆತವು ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನೋವು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹರಡಬಹುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ಡಿಸ್ಮೆನೊರಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ, ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾಂಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಗಾಂಶವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ನೋವು ಅಥವಾ ನೋವೇ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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