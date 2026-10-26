ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 5:48 PM IST
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗು, ಸಂತೋಷ, ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 3ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.40ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 12.40ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ 'ಇನ್ಸುಲಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
- ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೊರಹಾಕಲು ದೇಹವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ: ದೇಹವು ವೇಗವಾಗಿ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ: ಜೀವಕೋಶಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ದೇಹವು ದಣಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಲಿದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
- ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು.
- ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು: ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅಕಾಂತೋಸಿಸ್ ನೈಗ್ರಿಕಾನ್ಸ್ (acanthosis nigricans) ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಯ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ, ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಠಾತ್ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ: ಮಗುವಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
- ಗಾಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವುದು: ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು? ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಹಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತಿರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ಮಗುವಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ದೇಹದ ತೂಕವಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೋಷಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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