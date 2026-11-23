ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗದವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಅರಿಶಿನದ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ?
Turmeric Health Benefits: ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗದವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 5:33 PM IST
ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ ಅರಿಶಿನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಧುವಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನದಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮೆಟಬೋಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉರಿಯೂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಐದು ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಬವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಯುರ್ವೇದವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು.
ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಆಮ' ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ 'ಪಿತ್ತ' ಶರೀರದ ಮೂರು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಅಮಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ರೋಟಾಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಆಗಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳನ್ನು ಪವಾಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲು ಉದ್ಭವಿಸಿತು.
ಶುದ್ಧ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜೈವಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಯಕೃತ್ತು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅನ್ನು ವಿದೇಶಿ ರಾಸಾಯನಿಕವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಚಯಾಪಚಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳಿಗೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಸಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ನ ಜೈವಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಲಿಪಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್?: ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಲಿಪೊಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರಿನ ಬದಲು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಮಾಡಿದ A2 ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಿಪೊಸೋಮಲ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅಣುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಠಿಣ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು, ನೇರವಾಗಿ ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟರ್ಮೆರೋನ್ಗಳಂತಹ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳು, ನರ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರದ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ನಂಜುನಿರೋಧಕ, ಇಮ್ಯುನೊಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಫ್ಫೋಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯುತ, ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅರಿಶಿನ ಲೇಪಿತ ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ನರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ನಂಜುನಿರೋಧಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪರಿಹಾರಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಅರಿಶಿನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಐಸೊಲೇಟ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಅರಿಶಿನ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ತಗ್ಗಿಲು ಉತ್ತಮ: ಎರಡು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ 1 ಚಮಚ ತಣ್ಣನೆಯ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಹೊಸದಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳು, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಟಲು ನೋವು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ನಿಮಗೆ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ಗುಣಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಊದಿಕೊಂಡ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಮಾನವ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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