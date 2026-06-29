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ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ & ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ನಿಯಮಿತ ರಿವರ್ಸ್​ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

BACKWARD WALKING RETRO WALKING BENEFITS WALKING ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 29, 2026 at 4:12 PM IST

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ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ (ರಿವರ್ಸ್​ ವಾಕಿಂಗ್​) ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಿಮ್ಮುಖ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆಯ ಚಲನೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಈ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರಯುತ್ತದೆ.

ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು, ಮೊಣಕಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ 'ರೆಟ್ರೋ ವಾಕಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಿಮ್ಮುಖ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BACKWARD WALKING RETRO WALKING BENEFITS WALKING ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ನಾಯು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಅಮೆರಿಕದ ನೆವಾಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ ತಜ್ಞ ಜಾನೆಟ್ ಡುಫೆಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಟ್ರೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿರಜ್ಜು (ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಹಿಂಭಾಗ) ನಮ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕೆಳ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಐದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಟ್ರೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಯುವಕರು, ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ನಂತರ ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

BACKWARD WALKING RETRO WALKING BENEFITS WALKING ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಿಮ್ಮುಖ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ರೆಟ್ರೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ವಾಕಿಂಗ್​ನಿಂದ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೀಲುಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವುದು ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ನಡಿಗೆ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾದದ ಕೀಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಘಾತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಬಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಪಾದವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚುವಾಗ ಅಥವಾ ತುದಿಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಬಳಸುವ ಚಲನೆ - ಪಾದದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆಘಾತವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ನರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BACKWARD WALKING RETRO WALKING BENEFITS WALKING ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ಅರಿವಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪ್ರಿಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇಗವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಧಾರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಚ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಮೆದುಳು ರೂಢಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಹಿಮ್ಮುಖ ವಾಕಿಂಗ್​ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬೀಳುವಿಕೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕಾಣದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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BACKWARD WALKING
RETRO WALKING BENEFITS
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ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
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