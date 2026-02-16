ETV Bharat / health

ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವೇಟ್​ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಾಕಿಂಗ್​ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

HOW TO LOSE WEIGHT BY WALKING WALKING METHOD TO BURN MORE CALORIE LOSE WEIGHT And WALKING ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ನಿಂದ ವೇಟ್​ ಲಾಸ್
ವೇಟ್​ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಾಕಿಂಗ್​ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : February 16, 2026 at 6:00 AM IST

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ 'ವಾಕಿಂಗ್​'ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ, ಸರಳವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್​ ನಮಗೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸರಳವಾದ ನಡಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲವೇ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್​ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವೇಟ್​ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಾಕಿಂಗ್​ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ: ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ರೀತಿ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ: ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ರೀತಿ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್​ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇಟ್​ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಾಕಿಂಗ್​ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್​: ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಹಾದಿಗಳು, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡ್‌ಮಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಇನ್‌ಕ್ಲೈನ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಮಂಡಿರಜ್ಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿರೋಧವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್: ಪವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ವಾಕಿಂಗ್​ನ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು 90ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತೋಳಿನ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ವಾಕಿಂಗ್​ ಹಾಗೂ ರನ್ನಿಂಗ್​ ನಡುವಿನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ ಓಡುವಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ವೇಟ್​ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಾಕಿಂಗ್​ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಧ್ಯಂತರ ವಾಕಿಂಗ್​: ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು (ಮಧ್ಯಂತರ ವಾಕಿಂಗ್​) ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬೇಸರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೂಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ತೂಕ ಬಳಸಬಾರದು. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದ ತೂಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೇಟ್​ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಾಕಿಂಗ್​ ಟ್ರಿಕ್ಸ್​- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಎಳೆದು ನೇರವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವುದು, ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ವಿಸ್ತರಿಸಿ: ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಾಯು ನರಗಳು ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್​ನ ವೇಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

