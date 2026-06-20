ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ: ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : June 20, 2026 at 9:03 AM IST
ಕೆಲವರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿತ್ಯ 7 ರಿಂದ 17 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು?: ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
- ಶಿಶುಗಳು (1 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು): 12ರಿಂದ 16 ಗಂಟೆಗಳು
- ಮಕ್ಕಳು (1ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳು): 11ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳು
- ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳು (3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು): 10ರಿಂದ 13 ಗಂಟೆಗಳು
- ಮಕ್ಕಳು (6ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳು): 9ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳು
- ಹದಿಹರೆಯದವರು (13ರಿಂದ 18 ವರ್ಷಗಳು): 8ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳು
- ವಯಸ್ಕರು (18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು): 7 ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವೇನು?: ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ, ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಲಯಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನೀವು ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗುವುದರಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಶಾಂತ, ಶಾಂತಿಯುತ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಾನೀಯ ಬೇಡ: ಕೆಫೀನ್ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಫೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿದ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಗಲಿನ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ನಿದ್ದೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಗಳಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ದೂರವಿಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ದೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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