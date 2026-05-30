ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು: WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ತಂಬಾಕು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ಫ್ಲೆವರ್ಸ್ನ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು, ನಿಕೋಟಿನ್ ಪೌಚ್ಗಳು, ಇತರ ನಿಕೋಟಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : May 30, 2026 at 2:42 PM IST
ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಮಾಡವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1.2 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ WHO ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 322 ಮಿಲಿಯನ್ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು 8.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಗೆರಹಿತ ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುವ 288 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 8 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 1.35 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಸಾವು: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂಬಾಕು ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 267 ಮಿಲಿಯನ್ ವಯಸ್ಕರು (15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗುಟ್ಕಾ, ಖೈನಿ ಹಾಗೂ ಜರ್ದಾನಂತಹ ಅಗಿಯುವ (ಧೂಮಪಾನ ರಹಿತ) ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.35 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನದ 2026ರ ಥೀಮ್: ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನವನ್ನು 'ಮನವಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು- ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಡಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಥೀಮ್ ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಸನದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ವ್ಯಸನದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ: ಬಲವಾದ ನೀತಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗೆಲವು: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2000 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 70.1 ರಿಂದ 37.4ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 38.0 ರಿಂದ 9.3 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO)ಯ ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯು ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳವು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆ, ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
WHO ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸಮಾವೇಶ (WHO FCTC) ಹಾಗೂ MPOWER ಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಜಾಗತಿಕ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಂಬಾಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ FCTC ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, WHO 2008 ರಲ್ಲಿ MPOWER ಕ್ರಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
- ಮಾನಿಟರ್: ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು
- ರಕ್ಷಿಸುವುದು: ತಂಬಾಕು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
- ಆಫರ್: ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದು
- ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ತಂಬಾಕಿನ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ: ತಂಬಾಕು ಜಾಹೀರಾತು, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು
- ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು: ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, MPOWER ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ನಿಕೋಟಿನ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 13ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನ್ ಪೌಚ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬಿಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಕೋಟಿನ್ ಉದ್ಯಮ: WHOನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಟಿಯೆನ್ ಕ್ರುಗ್ ಅವರು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನ್ ಉದ್ಯಮವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು, ನಿಕೋಟಿನ್ ಪೌಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಿಕೋಟಿನ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ಪರ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಸನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸುವಾಸನೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯುವಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಉದ್ಯಮವು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನ್ ಪೌಚ್ಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿಹಿ ಸುವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಮ್ಮಿ ಬೇರ್, ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಸನಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತಂಬಾಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ 'ಹಾನಿ ಕಡಿತ ಸಾಧನಗಳು' ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಕೋಟಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಸನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಮನವಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಿಕೋಟಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಯುವಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಿಕೋಟಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನ್ ಲವಣಗಳಂತಹ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನಿಕೋಟಿನ್, ನಿಕೋಟಿನ್ ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಂತರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು WHO ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯುವಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸುವಾಸನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವುದು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, MPOWER ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು WHO FCTC ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯುವಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ತಡೆಯಲು ಬೆಂಬಲವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.
ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು: 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 2019' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ - ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಹುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಆಮದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು, ಇತರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಮಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕೆಂದು WHO ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
