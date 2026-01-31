ETV Bharat / health

ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯ

ನೀವು ತ್ವಚೆಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

VITAMIN C LIGHTEN SKIN COLOR VITAMIN C SKIN HEALTH ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
January 31, 2026

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ತರಲು ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರು ಸಹ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲರ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಚರ್ಮವು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸೂರ್ಯ, ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಶೆಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಜನ್ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಜನ್ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು: ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಹವು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ 250 ಮಿಗ್ರಾಂ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೆಲ್ ಪೆಪರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ: ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರೊಲೈಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಸಿಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವಗಳು ಬಲವಾದ ಕಾಲಜನ್ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಒಟಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚರ್ಮದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, 24 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಕಿವಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು 250 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 8 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಚರ್ಮದ ದಪ್ಪ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮೇಲಿನ ಪದರದಲ್ಲಿನ ಕೋಶಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅವರು ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಚರ್ಮದ ಹೊರ ಪದರದ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

