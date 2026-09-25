ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ತಡೆಯಲು, ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2026 at 7:16 PM IST
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಹೀಮ್ ಅಲ್ಲದ ಕಬ್ಬಿಣವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೂರಕಗಳು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಮ್ ಅಲ್ಲದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ದೇಹದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ 'ಸೂಪರ್ ಫುಡ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ರಂಜಕ, ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಇ ನಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಲು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಮೆಂತ್ಯದ ಕಾಳುಗಳಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 7 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.36 ಮಿಗ್ರಾಂ (0.36 ಮಿಗ್ರಾಂ) ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಣಗಿದ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 28 ಮಿಗ್ರಾಂ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು 'ನಾನ್-ಹೀಮ್' ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅದು ದೇಹದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಂತ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೂರಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಗೆ ನೇರ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಟಮಿನ್ D, B12 ಇರುವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್: ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೂಳೆ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನರಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ B12 ಕೊರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಯಾಸ, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಧಿವಾತ ನೋವು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೋರೊಜೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಂಧಿವಾತ, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಪ್ಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿದ ತೂಕವು ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮೃದ್ಧ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು 'ನಾನ್-ಹೀಮ್' ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಅದರ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಆಮ್ಲಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೇಳೆ, ನುಗ್ಗೆ ಸೂಪ್, ನುಗ್ಗೆ ಸ್ಮೂದಿ, ನುಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹುರಿದ ನುಗ್ಗೆ ಎಲೆಗಳು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ನುಗ್ಗು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು, ಜೊತೆಗೆ ಕುದುಸಿದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವು ಶಾಖದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶವಾಗದಿದ್ದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕುದಿಸುವುದು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನುಗ್ಗೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ನುಗ್ಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಟೊ-ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಲಿಪಿಡ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಔಷಧಗಳಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ ರಸವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಪುಡಿಯನ್ನು ತರಕಾರಿ, ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ದಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳ ಸೇವನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಋತುಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತೀವ್ರವಾದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ, ಕರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಪುಡಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅದನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ (ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ) ಸೇವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಿಯಮಿತ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ರಕ್ತದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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