ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಚಹಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಡಿ!

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವುದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೀ ಇದು. ಈ ಚಹಾದಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಚಹಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 6, 2026 at 11:11 AM IST

4 Min Read
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಶುಂಠಿ ಚಹಾಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟುವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶುಂಠಿ ಚಹಾದ ಖಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುದೀನಾ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಂಠಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಲಾಭಗಳು: ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಂಠಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಜಿಂಗಿಬೆರೇಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಜೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಂಡದ ಭೂಗತ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯು ಅರಿಶಿನ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಲಂಗಲ್‌ಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಾಜಾ, ಒಣಗಿಸಿದ, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ರಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶುಂಠಿ (Getty Images)

ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?:

  • 4.8 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು
  • 1.07 ಗ್ರಾಂ - (ಗ್ರಾಂ) ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು
  • 0.12 ಗ್ರಾಂ - ಆಹಾರದ ನಾರು
  • 0.11 ಗ್ರಾಂ - ಪ್ರೋಟೀನ್
  • 0.05 ಗ್ರಾಂ - ಕೊಬ್ಬು
  • 0.1 ಗ್ರಾಂ - ಸಕ್ಕರೆ

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 3 ಮತ್ತು ಬಿ 6, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಸತುವು ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಶುಂಠಿ ಚಹಾ (Getty Images)

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶುಂಠಿಯು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಉರಿಯೂತದ ಔಷಧಗಳಂತೆಯೇ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ತೈಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಶುಂಠಿ ಚಹಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಂಠಿ ಸೇವನೆಯು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು (T2D) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶುಂಠಿಯು ಉಪವಾಸದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ (FBS) ಹಾಗೂ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ (HbA1c) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಶುಂಠಿ ಚಹಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  1. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ: ಶುಂಠಿಯು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಶುಂಠಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ವಾಕರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ಶುಂಠಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಕರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾವನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
  3. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ದೊಡ್ಡ ಊಟದ ನಂತರ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  4. ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಶುಂಠಿಯು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಕೀಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
  5. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ: ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಸಿರಾಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಶುಂಠಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
  6. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಶುಂಠಿ ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
  7. ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತ ನಿವಾರಣೆ: ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಶುಂಠಿ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಶುಂಠಿ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
  8. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಶುಂಠಿ ಚಹಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

