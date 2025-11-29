ETV Bharat / health

ಹೃದಯಾಘಾತದ 30 ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ

ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಟ್​ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್​ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, ನಡೆಯುವಾಗ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವು ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್ (Getty Images)

ಹೃದಯ ತಜ್ಞ (ಗ್ಲೆನಿಯಾಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ಡಾ.ರಾಹುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಟ್​ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್ (Getty Images)

ಎದೆ ನೋವು: ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಬಡಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೋವು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು: ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತೋಳು ನೋವು, ದವಡೆ ನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್ (Getty Images)

ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ: ಹೃದಯಾಘಾತ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೊದಲು, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು: ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೆವರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬೆವರಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್ (Getty Images)

ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆನೋವು: ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಇತರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಎದೆ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆವರು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

