ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : November 24, 2026 at 5:39 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕರಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಲವು ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಋತುಮಾನದ ಸಹಜ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕರು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಮಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿತ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ, ಪಕೋಡ, ಪರಾಠ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮನಸ್ಸು ಬಯಸುವುದು ಸಹಜ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕರಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಚಳಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ಊಟದ ಸಮಯ: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಾರಿನಂಶವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ದಲಿಯಾ (ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು/ಗಂಜಿ) ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸಿಡಿಟಿ (ಆಮ್ಲೀಯತೆ), ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು:
- ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ದಿನವಿಡೀ ಆಗಾಗ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಅಜವಾನ, ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲಘು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಿಸಿಯಾದ, ನಾರಿನಂಶವಿರುವ (ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಓಟ್ಸ್) ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಕ್ರಿಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಊಟದ ನಂತರ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯೊಳಗೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಿ: ಅತಿಯಾಗಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಖಾರವಾದ ಇಲ್ಲವೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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