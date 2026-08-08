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ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬೆಸ್ಟ್

ಆನುವಂಶಿಕ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಅಪಧಮನಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

HEART ATTACK MITIGATE CARDIOVASCULAR RISK SLEEP QUALITY REDUCTION HEART ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2026 at 5:43 PM IST

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ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ಲೋನಲ್ ಹೆಮಟೊಪೊಯಿಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇಂತಹ ನಿರಂತರ ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಪಧಮನಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

HEART ATTACK MITIGATE CARDIOVASCULAR RISK SLEEP QUALITY REDUCTION HEART ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಉರಿಯೂತ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಉರಿಯೂತ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋನಲ್ ಹೆಮಟೊಪೊಯಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಿಖರವಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೌಂಟ್ ಸಿನೈನಲ್ಲಿರುವ ಇಕಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನ ಸಂಶೋಧಕರು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ JAK2, TET2, TRP3 ಜೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲೋನಲ್ ಹೆಮಟೊಪೊಯಿಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. DNMT3A ಜೀನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲೋನಲ್ ಹೆಮಟೊಪೊಯಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

HEART ATTACK MITIGATE CARDIOVASCULAR RISK SLEEP QUALITY REDUCTION HEART ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

JAK2 ಇಲ್ಲವೇ TET2 ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ (ಇಲಿಗಳು) ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೋನಲ್ ಹೆಮಟೊಪೊಯಿಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲೋನಲ್ ಹೆಮಟೊಪೊಯಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಧಮನಿಯ ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಅಭಾವವು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

HEART ATTACK MITIGATE CARDIOVASCULAR RISK SLEEP QUALITY REDUCTION HEART ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HEART ATTACK
MITIGATE CARDIOVASCULAR RISK
SLEEP QUALITY REDUCTION HEART
ಹಾರ್ಟ್​ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
PREVENT A HEART ATTACK

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