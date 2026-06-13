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ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಈ ಆಹಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

FOODS TO REDUCE BODY SWELLING INFLAMMATION RELIEF REMEDIES CHRONIC INFLAMMATION ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆ
ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 13, 2026 at 12:32 PM IST

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ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ, ಕೀಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ. ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅರಿಶಿನ: ಅರಿಶಿನವು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉರಿಯೂತದ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉರಿಯೂತ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

FOODS TO REDUCE BODY SWELLING INFLAMMATION RELIEF REMEDIES CHRONIC INFLAMMATION ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆ
ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಶುಂಠಿ: ವಿವಿಧ ಮೇಲೋಗರಗಳು ಹಾಗೂ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳ ಸೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು - ಜಿಂಜರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶೋಗೋಲ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಿಣ್ವಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣ ಕುಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

FOODS TO REDUCE BODY SWELLING INFLAMMATION RELIEF REMEDIES CHRONIC INFLAMMATION ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (Getty Images)

ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು: ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕರಿ, ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್​ಗಳಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಪಾಲಕ್, ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಉರಿಯೂತದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಸೂರ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು: ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ವಿಭಜಿತ ಹಸಿರು ಬೇಳೆ), ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ (ಕೆಂಪು ಮಸೂರ) ಹಾಗೂ ಕಡಲೆ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಚಡಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

FOODS TO REDUCE BODY SWELLING INFLAMMATION RELIEF REMEDIES CHRONIC INFLAMMATION ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆ
ಶುಂಠಿ (Getty Images)

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಕಟುವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೀಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ದೇಹವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉರಿಯೂತದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

FOODS TO REDUCE BODY SWELLING
INFLAMMATION RELIEF REMEDIES
CHRONIC INFLAMMATION
ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆ
ANTI INFLAMMATORY FOODS

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