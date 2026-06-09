ಏನಿದು 16 ದಿನಗಳ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್?: ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಧಾನವು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
Published : June 9, 2026 at 1:36 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ: ವಾರಣಾಸಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್, ಯೂರಿಯಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಂತೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅವಧಿಗಳ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 16 ದಿನಗಳ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆರಂಭಿಕ, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಂಚಮುಲಾಡಿ ಬಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವರುಣಾದಿ ಕ್ವಾತ್ (ಸಹಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಸಂಶೋಧನೆ?: ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 30 ರೋಗಿಗಳ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಚೌಕಘಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ (ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ) ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ.ಮನೀಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಸೂರಜ್ ಸೋನಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಹಂತಗಳು 1 ರಿಂದ 3). ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಮನೀಷ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಮಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ರೋಗಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದ್ವಿಪಂಚಮುಲಾದಿ ಬಸ್ತಿ: ಈ ಬಸ್ತಿ (ಔಷಧೀಯ ಎನಿಮಾ) ದೇಹದ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (ಅಪನ ವಾಯು) ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಶಮುಲಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವರುಣಾದಿ ಕ್ವಾತ್: ಈ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿನ (ಕ್ವಾತ್) ಪ್ರಮುಖ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವರುಣಾ ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿನಾ ಪಂಚಮುಲಾದಿ. ಇವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ನಾಳಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು, ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಮೆರುಲರ್ ಶೋಧನೆ ದರವನ್ನು (GFR) ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಾ.ಮನೀಶ್ ತಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸೂರಜ್ ಸೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 16 ದಿನಗಳ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂರಜ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ರೋಗಿಗಳು ಎರಡೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ಔಷಧಿಗಳ ಆಡಳಿತವೂ ಸೇರಿದೆ. ಬಸ್ತಿ ವಿಧಾನವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಗುದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಔಷಧೀಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯಗಳೇನು?: ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನವು ಈ ಔಷಧಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ಈ ವಿಧಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿನ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (ಸಿಕೆಡಿ)ಯ ಹೊರೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮನೀಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 138 ಮಿಲಿಯನ್ (13.8 ಕೋಟಿ) ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 13.24% ರಿಂದ 16% ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರದ ಕಾರಣ, ರೋಗಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತರುವಾಯ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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