ಗಂಭೀರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುವಕರು & ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅಪಾಯ
'ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್' (COPD) ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 7:02 PM IST
ಉಸಿರಾಟವು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್' (COPD) ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ರೂಬಿ ಹಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಮಹಾವೀರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುವಜನರೂ ಸಹ ಇದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. COPD ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
COPD ಎಂದರೇನು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಡಾ.ಮಹಾವೀರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, COPD ಎಂಬುದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಇತರರ ಧೂಮಪಾನದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಧೂಳು, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಯುವಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಅತಿಯಾದ ಕಫ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಋತುಮಾನದ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಹಾವೀರ್ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೈಹಿಕ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆಸ್ತಮಾ ಇಲ್ಲವೇ COPD ಯಂತಹ ಮೊದಲೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲವೇ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಮಹಾವೀರ್ ಮೋದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: ಡಾ.ಮಹಾವೀರ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒಳಾಂಗಣ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ, ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಮಹಾವೀರ್ ಮೋದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ಅರಿವು, ಸಕಾಲಿಕ ಪತ್ತೆ, ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಮಹಾವೀರ್ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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