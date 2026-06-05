ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಬಲ; ನೋವು, ಬಿಗಿತ ನಿವಾರಣೆ
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ನೋವು ಹಾಗೂ ಬಿಗಿತ ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
Published : June 5, 2026 at 4:23 PM IST
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಲಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ 'ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು, ಬಿಗಿತ, ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಯೋಗವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಳಪೆ ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಯೋಗಾಸನಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ಯೋಗದ ಭಂಗಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಭುಜಂಗಾಸನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಭುಜಂಗಾಸನ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜಗಳು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಭಂಗಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಗಿ ಇಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 15ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಜರಿ- ವ್ಯಾಘ್ರಾಸನ ಬೆಸ್ಟ್: ಮಾರ್ಜರಿ- ವ್ಯಾಘ್ರಾಸನ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕು- ಹಸು ಭಂಗಿಯು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಿ. ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಮಡಿಸುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು 8ರಿಂದ 10 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಾಸನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಬಾಲಾಸನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಾಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಡಾಸನ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ: ತಡಾಸನವು ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ತಡಾಸನದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಚ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಯಾವುವು?: ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಠಾತ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಕಿ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಜ್ಞರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್:
- ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪರದೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
- ಮಲಗುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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