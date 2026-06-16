ಸ್ನಾಯು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : June 16, 2026 at 3:25 PM IST
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸ್ವಸ್ಥ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ' (Yoga for healthy aging) ಎಂಬುದು 2026ರ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ವಯಸ್ಸಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತಾಡಾಸನ, ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ ಹಾಗೂ ಶವಾಸನ ರೀತಿಯ ಯೋಗದ ಭಂಗಿಗಳು ಸಮತೋಲನ, ನಮ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಗವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಗ ದಿನ 2026ರ ವಿಷಯವು ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಯಮಿತ ಯೋಗದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಯೋಗಸನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೃಕ್ಷಾಸನ: ವೃಕ್ಷಾಸನ (ಮರದ ಭಂಗಿ) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ನರಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಯೋಗ ಭಂಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ವೃಕ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದವನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಈ ಭಂಗಿಯು ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನ ಬಲಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭುಜಂಗಾಸನ: ಭುಜಂಗಾಸನವು (ಕೋಬ್ರಾ ಭಂಗಿ) ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗ ಭಂಗಿಯು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನಮ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭುಜಂಗಾಸನವು ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಭಂಗಿಯಾಗಿದೆ.
ಭುಜಂಗಾಸನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಭುಜಂಗಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಾಡಾಸನ: ತಾಡಾಸನ (ಪರ್ವತ ಭಂಗಿ) ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾದ ಆದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಡಾಸನ ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಗಾಸನವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ತಾಡಾಸನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತು ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ (ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ) ಉಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಐದರಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವಜ್ರಾಸನ: ವಜ್ರಾಸನವು (ಗುಡುಗು ಭಂಗಿ) ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ವಜ್ರಾಸನವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಊಟದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಜ್ರಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಯೋಗ ಭಂಗಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಶವಾಸನ: ಶವಾಸನ (ಶವದ ಭಂಗಿ) ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶವಾಸನವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗಾಸನವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಶವಾಸನ (ಶವದ ಭಂಗಿ)ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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