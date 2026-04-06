ಹೃದಯ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎಲುಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಹೊಟ್ಟೆ, ಹೃದಯ, ಎಲುಬು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Benefits of Ardha Matsyendrasana Vrikshasana and Shavasana These yoga poses for overall health
ಹೃದಯ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎಲುಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಉತ್ತಮ (Getty Images)
Published : April 6, 2026 at 5:16 PM IST

ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಕೀಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Benefits of Ardha Matsyendrasana Vrikshasana and Shavasana These yoga poses for overall health ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಭುಜಂಗಾಸನ (Getty Images)

ಭುಜಂಗಾಸನ: ಭುಜಂಗಾಸನವು ಬೆನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ದೇಹದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಕೈಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Benefits of Ardha Matsyendrasana Vrikshasana and Shavasana These yoga poses for overall health ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು
ವೃಕ್ಷಾಸನ (Getty Images)

ವೃಕ್ಷಾಸನ: ವೃಕ್ಷಾಸನವು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಒಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಈ ಆಸನವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Benefits of Ardha Matsyendrasana Vrikshasana and Shavasana These yoga poses for overall health ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ (Getty Images)

ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ: ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳಿಂದ ಆಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಶವಾಸನ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಶವಾಸನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಶವಾಸನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಸನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

