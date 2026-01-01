ETV Bharat / health

ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳಿವು

ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳು (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 1, 2026 at 12:46 PM IST

ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್​ಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶವಿರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕ್ವಿನೋವಾ (Getty Images)

ಕ್ವಿನೋವಾ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕ್ವಿನೋವಾ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಈ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ, ತಾಮ್ರ, ಸತು, ಬಿ 6, ಇ, ನಿಯಾಸಿನ್, ಥಯಾಮಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ವಿನೋವಾ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿನೋವಾ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓಟ್ಸ್ (Getty Images)

ಓಟ್ಸ್: ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಓಟ್ಸ್ 'ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಫೈಬರ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ರಂಜಕ, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಸತುವು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಹಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜ (Getty Images)

ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಗ್ಲುಟನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುವ ಅನುಭವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಾಡ್, ಗಂಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಯಾಬೀನ್: ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಲು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸೋಯಾ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಬುಲ್ ಕಡಲೆ: ಕಾಬುಲ್ ಕಡಲೆಯು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಬುಲ್ ಕಡಲೆಯಿಂದ ಕಡಲೆ ಕರಿ, ಹಮ್ಮಸ್, ಕಾಬುಲ್ ಕಡಲೆ ಸೂಪ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರುಚಿಕರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹುರುಳಿ ಹಿಟ್ಟು: ಹುರುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಹುರುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಪಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 100 ಗ್ರಾಂ ಹುರುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 13.2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹುರುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು, ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

