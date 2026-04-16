ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ 2 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ
ಉಪಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : April 16, 2026 at 6:39 PM IST
ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 7,000 ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ (ISGlobal) ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಹಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಬ್ಬರ ಊಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಎರಡು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಇವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ನಡುವೆ ಗಣನೀಯ ಅಂತರ ಬಿಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಜೆ ಬೇಗನೆ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹವು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತೋರುತ್ತದೆ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ದಿನವಿಡೀ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನ: ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು 40 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು 7,000 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2018ರಿಂದ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅನ್ವಯ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ - 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು BMI ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಊಟದ ಸಮಯ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ & ಊಟದ ಸಮಯ: ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಮಯದ ಸಹಜ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೋಜನವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಿ ದೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು (ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ) ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೇ?: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಲ್ಲ. ಉಪಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಬ್ಬರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
'ಉಪಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು, ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು & ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳು: ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಊಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಸ್ಥಿರ, ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಬೇಸಿಲ ಬೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು: ಭರ್ಜರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು!
- ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ, ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು: ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ವಿವಿಧ ಗಂಭಿರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಸಂಶೋಧನೆ
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ & ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಯಾವ ಕಡೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ?
- ಮೈ, ಮನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಸ್ಸಿ: ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?