ಈ 10 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ
ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 10 ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : August 14, 2026 at 8:00 AM IST
ನಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಅನುಭವಿಸದ ಹೊರತು ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರದ ಹೊರತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರೋಗವು ಮುಂದುವರೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸುವ ಬದಲು ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಬರುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೊರೆ ತಡೆಯಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು 8ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 10 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಎಣಿಕೆ (CBC/CBP): CBC ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೂತ್ರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ದೇಹದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು (UTI) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ 'ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್' ಹಾಗೂ ಯೂರಿಯಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಿಣ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾನಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಹೃದಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಸಿಜಿ ಮತ್ತು ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್: ಇವು ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟಿಎಂಟಿ (ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ): ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್): ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ 'ಒಳ್ಳೆಯ' ಮತ್ತು 'ಕೆಟ್ಟ' ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ: ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಟಿಎಸ್ಎಚ್, ಟಿ-3 ಮತ್ತು ಟಿ-4 ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾದ (ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪೂರಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್: ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ, ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಿತ ದಂತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಬಾಯಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರಳ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಮಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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