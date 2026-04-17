ದೇಹದ ಈ 6 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು: WHO ವರದಿ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

WHO CANCER REPORT CANCER DISEASE CANCER ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : April 17, 2026 at 8:06 PM IST

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಶಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಗಳು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯು ಜೀವಕೋಶಗಳು ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸೋಂಕುಗಳು (HPV ಹಾಗೂ HBV ನಂತಹವು), ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ.

WHO CANCER REPORT CANCER DISEASE CANCER ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಮ್ (ಕರುಳುಗಳು), ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ) ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಶ್ವಾಸನಾಳ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಂಬಾಕು ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ವಾಯುಗಾಮಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ತನದ ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಬ್ಯೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಲೊನ್, ಗುದನಾಳದ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಕೋಶ ನವೀಕರಣದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಗಾಂಶದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ, ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

WHO CANCER REPORT CANCER DISEASE CANCER ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಲೋಳೆಪೊರೆಯ ಒಳಪದರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೋಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜೀವಕೋಶದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಹಾನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

WHO CANCER REPORT CANCER DISEASE CANCER ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  1. ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಪೋಷಕರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
  2. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV), ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕುಗಳು
  3. ತಂಬಾಕು ಹೊಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುತ್ತವೆ.
  4. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಪರಿಸರ ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣ
  5. ಸ್ತನ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನಂತಹ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
  6. ಸೋಂಕುಗಳು, ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ದೈಹಿಕ ಗಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ
WHO CANCER REPORT CANCER DISEASE CANCER ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳು: ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಪೀಡಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

  • 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸು, ಇದು ಸಂಚಿತ ಜೀವಕೋಶ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ
  • ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ
  • ಸಂಸ್ಕರಿತ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ, ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್, ಇದು ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಅತಿಯಾದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮದ್ಯಪಾನ
  • ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ
  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ
  • ಕಲ್ನಾರು (Asbestos), ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಂತಹ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಉರಿಯೂತ
WHO CANCER REPORT CANCER DISEASE CANCER ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

  • ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ಪರೋಕ್ಷ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು
  • ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV) ನಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೈರಸ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು
  • ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಾಗ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು
  • ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  • ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು
  • ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಹಠಾತ್ ಬೀಳುವಿಕೆ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ' ಲಕ್ಷಣವೇ? ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?
  2. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
  3. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ 2 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ
  4. ಬೇಸಿಲ ಬೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು: ಭರ್ಜರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು!
  5. ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ, ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ನ​ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು: ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

