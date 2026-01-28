ಹೃದಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ!
ಹೃದಯ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : January 28, 2026 at 7:21 PM IST
ದೇಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೃದಯವು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಯೋಪತಿಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ: ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯವು ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಭರಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರ್ಛೆ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಹೃದ್ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ದ್ರವಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಭಾರದ ಭಾವನೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರಮಪಡುವಾಗ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆಂಜಿನಾ (ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು) ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಗ್ಗುತ್ತೆ: ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ, ಸಣ್ಣ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೃದಯವು ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 2ರಿಂದ 3 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೀರಿನ ಧಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲವೇ ಉಬ್ಬಸ: ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಲೋಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಮ್ಮುವುದು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ವೇಗದ ಇಲ್ಲವೇ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಹೆತ್ಮಿಯಾದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೇಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವೇಗದ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಯಾಸ: ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರವೂ ನೀವು ದಣಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೃದಯವು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಾದಗಳು, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಮಲಗಿರುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆರ್ಥೋಪ್ನಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯು ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ: 2050ಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- 'ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ'
- ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
- ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?