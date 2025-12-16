ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಹಾಗು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Published : December 16, 2025 at 5:12 PM IST
ಉಪಹಾರ ನಮ್ಮಿಡೀ ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನವು ದಿನವಿಡೀ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪಹಾರ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ: ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಮ್ಲವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಭರಿತ ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ: ಸಕ್ಕರೆ ಭರಿತ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೀಹೈಡ್ರೇಶನ್: ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುವುದು.. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.