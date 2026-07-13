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ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಇವೇ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

LIVER DETOX FRUITS BEST FRUITS TO CLEANSE LIVER LIVER DETOX ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 13, 2026 at 9:49 AM IST

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ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾತ್​ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಕ್ರಮೇಣ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸೂಪರ್​ ಹಣ್ಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

LIVER DETOX FRUITS BEST FRUITS TO CLEANSE LIVER LIVER DETOX ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು
ನಿಂಬೆ (Getty Images)

ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ತಮ: ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹವು ಗ್ಲುಟಾಥಿಯೋನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

LIVER DETOX FRUITS BEST FRUITS TO CLEANSE LIVER LIVER DETOX ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಸೇಬು ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು: 'ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬು ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಮಾತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇಬಿನ ಸೇವನೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಕಿಣ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತದ ಸೈಟೊಕಿನ್‌ಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು MDPI ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

LIVER DETOX FRUITS BEST FRUITS TO CLEANSE LIVER LIVER DETOX ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಪಪ್ಪಾಯಿ (Getty Images)

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್: ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಪೈನ್' ಮತ್ತು 'ಕೈಮೊಪಪೈನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಬಲ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳಿವೆ. ಈ ಕಿಣ್ವಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತ ತಗ್ಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು NAFLD (ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ) ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

LIVER DETOX FRUITS BEST FRUITS TO CLEANSE LIVER LIVER DETOX ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಕಿವಿ (Getty Images)

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ: ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಿವಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

LIVER DETOX FRUITS BEST FRUITS TO CLEANSE LIVER LIVER DETOX ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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LIVER DETOX FRUITS
BEST FRUITS TO CLEANSE LIVER
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ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳು
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