ಮಾಂಸ, ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸ, ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿವು (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 9, 2026 at 9:19 PM IST

3 Min Read
​ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಡೆಯಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಾಗಿ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆಗದವರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶವು ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಂಡೋಕ್ರನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅವರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹಲವರು ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 100 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್​ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 120 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ 100 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 210 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಎಳ್ಳು (Getty Images)

ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ 1,450 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎಳ್ಳಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಗಸೆ ಎಲೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಅಗಸೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಗಸೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ಅಗಸೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1,200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗಸೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು: ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕರಿಬೇವು (Getty Images)

ಕರಿಬೇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಕರಿಬೇವು ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕರಿಬೇವು ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಕರಿಬೇವು 880 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕೆ ಇಡದೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲುಬಹುದು.

ಹುರುಳಿಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ: ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುರುಳಿಕಾಳಯನ್ನು ರುಚಿಗೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹುರುಳಿಕಾಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಹುರುಳಿಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 290 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದರೆ ದೇಹದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 440 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇಳೆಪಲ್ಯ, ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ: ರಾಗಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ರಾಗಿ 350 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಗಿಯಿಂದ ಗಂಜಿ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ರಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ರಾಗಿಯನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

