ಈ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : August 1, 2026 at 4:56 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ, ಅಸಹನೀಯ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ, ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತವೆ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅನಗತ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು? ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದೇ? ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿರಳವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ನಿರಂತರ ಭಯ ಮತ್ತು ಅತಿ-ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿರಂತರ ಹರಿವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆತಂಕದ ಭಾವನೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಲು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇತರರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವು ಅವರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ?' ಎಂಬಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು.
ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವೇಗ: ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಲಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ನಾನು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮರುದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋಪ, ಅನಗತ್ಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಆಯಾಸವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಆತಂಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರಿಯಲ್ಲ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಾವು ನಂತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು. ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೂಡುತ್ತೇವೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಆಲೋಚನೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರಿಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದೂಡುವ ಬದಲು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎದುರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಜನರು: ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ವರ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡುವ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಳಲಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದೂರವಿಡಿ.
- ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ, ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಕಿಂಗ್, ಯೋಗ ಇಲ್ಲವೇ ಹಗುರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಒತ್ತಡ ಅನಿಸಿದಾಗ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಿಡುವುದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮರುದಿನದ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10969363/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11858329/
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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