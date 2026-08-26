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ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ

ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವು ನೀಡುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆರಂಭ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

THESE SYMPTOMS REPEATEDLY Shortness of breath Weight loss Skin changes
ಅತಿಯಾದ ಜ್ವರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2026 at 1:15 PM IST

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ನಿತ್ಯ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚಿಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಯಾಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ನೋವುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

THESE SYMPTOMS REPEATEDLY Shortness of breath Weight loss Skin changes
ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು (Getty Images)

ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ: ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು, ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೇ 6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕವು ಶೇ.5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ದೇಹದ ತೂಕದ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿರಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಜ್ವರ: ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಶೀತ, ನಡುಕದೊಂದಿಗೆ ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು, ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

THESE SYMPTOMS REPEATEDLY Shortness of breath Weight loss Skin changes
ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವುದು (Getty Images)

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ರಮದಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಕುಳಿತಾಗ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಠಾತ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರುಳು, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುವ ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರ, ನಿರಂತರ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಮಲ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

THESE SYMPTOMS REPEATEDLY Shortness of breath Weight loss Skin changes
ಎದೆ ನೋವು (Getty Images)

ಹಠಾತ್ ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ ಲಕ್ಷಣ: ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೋಳು, ಕಾಲು ಅಥವಾ ಮುಖದ ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ಅಸಹನೀಯ ತಲೆನೋವು ಇದನ್ನು ಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟ ತಲೆನೋವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಗ್ರೇನ್, ಅನಿಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಇಲ್ಲವೇ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾದ ರಕ್ತನಾಳದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಣವಾಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುಣವಾಗದ ಹುಣ್ಣುಗಳು, ಅನಿಯಮಿತ ಗಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಲ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೂಪವಾದ ಮೆಲನೋಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು?:

  1. ಎದೆ ನೋವು: ಎಡಗೈ, ದವಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡುವ ಎದೆ ನೋವು, ಅಪಾರ ಬೆವರುವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
  2. ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ: ನುಂಗುವಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಅನ್ನನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ: ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸವು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಯಾವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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THESE SYMPTOMS REPEATEDLY
SHORTNESS OF BREATH
WEIGHT LOSS
SKIN CHANGES
SUDDEN ONSET OF WEAKNESS

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