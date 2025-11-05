ETV Bharat / health

ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Early warning signs of diabetes: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ 30 ವರ್ಷವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಹ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೃದಯ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ನರಗಳು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ, ಜನರು ತಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ದಣಿದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್​ಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಆಹಾರಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಮೃತದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್​ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಧುಮೇಹ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಲಸ್ಯ ಕಾಡುತ್ತೆ: ಆಲಸ್ಯವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಬಂದವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲಸ್ಯ ಹಾಗೂ ದಣಿವು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನಾವು ಆಲಸ್ಯ ಹಾಗೂ ದಣಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ: ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ತೀವ್ರ ಹಸಿವು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ: ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಸಿವಾಗುವುದು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವುದು ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಊಟದ ಬಳಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು, ತಲೆನೋವು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹ: ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

