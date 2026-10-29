ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ 'ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್' ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ ಕುಂದುವುದು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ 'ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್' ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 29, 2026 at 2:42 PM IST
ಮೂಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು, ನಡೆಯಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ರಂಧ್ರಯುಕ್ತವಾದರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ದೇಹದ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯು ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಮೂಳೆಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಮೂಳೆಯ ರಚನೆ, ಖನಿಜ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏನಿದು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ? ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನು? ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೇನು? ಮೂಳೆಗಳು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇವುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಮೂಳೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಳೆಯ ಮೂಳೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮೂಳೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು.
ಯಶವಂತಪುರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ & ರುಮಟಾಲಜಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಸಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಯ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 'ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೂಳೆಗಳು ರಂಧ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ, ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊಂಟ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಉಂಟಾದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳು ಕುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ (ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ) ಇರುವ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಮೂಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ದೇಹ ಬಾಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು 'ಡೆಕ್ಸಾ' (DEXA) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಋತುಬಂಧದ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಿಂದೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಆಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಗೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು? ಮೂಳೆಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಹಿಂದೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಆಗಿರುವ ಇತಿಹಾಸದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಗೊತ್ತೇ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋತುಬಂಧ ತಲುಪಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಋತುಬಂಧದ ಬಳಿಕ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂಳೆಯ ರಚನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವುದು (ಚಲನವಲನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು) ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲುಕೊಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮುಂತಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲುಬಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೇವಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯ, ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಳೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.
-ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಸಿ, ಯಶವಂತಪುರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ & ರುಮಟಾಲಜಿ ತಜ್ಞ
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ಮೂಳೆಗಳು ತೆಳುವಾಗುವುದು, ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮೂಳೆಗಳ ಬಲಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಖನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂತಹ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಾಗಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ಎಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಬಲವರ್ಧಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೂಳೆಯ ಬಲಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ಆಹಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ತೂಕ ಎತ್ತುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ದೇಹವು ತೂಗಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮತೋಲನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೀಳುವವರು ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಇರುವವರು ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುರಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಶವಂತಪುರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ & ರುಮಟಾಲಜಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.who.int/westernpacific/articles/item/simple-ways-to-prevent-osteoporosis
- https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4443-osteoporosis
- https://medlineplus.gov/osteoporosis.html
- https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteoporosis/symptoms-causes/syc-20351968
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಒಮ್ಮೆ ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾಳೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್
- ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ಡಬಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
- ಏನಿದು ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು? ತೀವ್ರ ತಲೆ ನೋವು, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?