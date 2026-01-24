ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯುವಜನರಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 24, 2026 at 4:26 PM IST
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳವು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಾಗ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಜೀವನಶೈಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ತಡವಾಗಿ ಏಳುವುದು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುವುದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ಔಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?:
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: NHS.UK ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಲು, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಪಾಸಣೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು. ಇದು ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒತ್ತಡ: ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳೇನು?:
- ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ
- ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
- ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು
- ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
- ಸರಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?; ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು!
- ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು
- ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್': ಸಂಶೋಧಕರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ರಾತ್ರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗದ ಜತೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ? ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ?