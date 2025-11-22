ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳಿವು: ವೈದ್ಯರ ಮಾತು
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 22, 2025 at 4:08 PM IST
Best diet for diabetes: ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ನರಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ವಾರಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ: ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೊಬ್ಬರಿಯು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಊಟದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಸರಪಳಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿದ್ದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ತಾಜಾ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕರಿ, ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲವೇ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು: ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ವಿಟೆಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗೂ ಐಸೊವಿಟೆಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಇದನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೂಪ್, ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಂದು ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವು: ಕರಿಬೇವು ಸಹ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಕರಿಬೇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕರಿಬೇವು ಅನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪುಡಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಜಾ ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾರ್ಲಿ: ಬಾರ್ಲಿಯು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾರ್ಲಿ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಇದನ್ನು ಖಿಚ್ಡಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾರ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ ಗ್ಲುಕನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅರಿಶಿನ ಒಳ್ಳೆಯದು: ದೈನಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅರಿಶಿನವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಎಂಬ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊಂದಿದೆ. ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ HbA1c ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯೆಕಾಳು: ಮೆಂತ್ಯೆಕಾಳು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯೆಕಾಳು ಕಫವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕರಗುವ ನಾರು ಅಂಶವು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೆಂತ್ಯೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಇಲ್ಲವೇ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯೆಕಾಳು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಕಾಳು: ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಹಾಗೇ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಹುದು. ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಉಪಹಾರ, ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ: ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯು ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣವೇನೆಂದ್ರೆ, ಕಫವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪವಾಸದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
ಆಮ್ಲಾ, ದಾಳಿಂಬೆ: ಆಮ್ಲಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮ್ಮಾ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ರಸವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://www.researchgate.net/profile/Sunita-Mishra-4/publication/236161325_Effect_of_Neem_methi_and_curry_leaves_on_diabetic_patients_type-II
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10531284/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3924990/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23684435/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21495900/