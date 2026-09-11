ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸೂಚನೆ
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 11, 2026 at 5:43 PM IST
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯು ರೋಗವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ, ಕೈಬೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು: ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಹೃದಯರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಗಂಟುಗಳು: ಹೃದಯ, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ 'ಎಂಡೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್' (endocarditis) ಎಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಬೆರಳು, ಕಾಲುಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಗಂಟುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಗಂಟುಗಳು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಯವಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನೋವಿನ ಗಂಟುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು, ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತುಟಿಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು 'ಕವಾಸಕಿ ಕಾಯಿಲೆ' (Kawasaki disease) ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ತೋರಬಹುದು. ಸಮಯೋಚಿತ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿದ ಉಗುರುಗಳು: ಉಗುರುಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿರುವುದು, ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬರುವುದು ಹೃದಯದ ಸೋಂಕು, ಹೃದಯರೋಗ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದಂತೆ ತೋರಬಹುದಾದರೂ ಉಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೇಣದಂತಹ ಗಂಟುಗಳು: ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ, ಮೇಣದಂತಹ ಗಂಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಮೇಣದಂತಹ ಗಂಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಗೈಯ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ಪಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬರುವುದು ಹೃದಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು)
- https://www.cdc.gov/heart-disease/about/index.html
- https://www.cdc.gov/kawasaki/about/index.html
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539713/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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